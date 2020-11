Covid, Magi (Omceo Roma): "Per i medici sarà un Natale in 'trincea'"

(Agenzia DIRE) - "Qualunque siano le norme del governo per Natale, per i medici saranno comunque feste in 'trincea'". Cosi' il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia Dire."Per i medici sara' un Natale insieme ai malati- prosegue Magi- perche' sicuramente questa festivita' non fara' sparire il Covid-19. Saremo quindi ancora una volta in 'trincea' per salvaguardare la salute di tutti quanti. Per i medici sara' un Natale molto particolare". Vuole lanciare un appello di 'prudenza' ai cittadini? "Natale non vuol dire 'liberi tutti', tutt'altro: si puo' festeggiare ma in massima sicurezza. Questo e' importantissimo- conclude Magi- altrimenti il virus, dopo un lieve rallentamento, tornera' ad accelerare come dopo estate".