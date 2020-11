Aereo da trasporto Dhl interrompe il decollo all'aeroporto di Bruxelles

L'aeroporto utilizza la pista 25L per gli atterraggi e la pista 19 per il decollo. Il 27 novembre alle 04:00 (UTC +1) la pista è stata nuovamente resa disponibile. Alcuni immagini e filmati diventati virali, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”sono apparsi sui social media. I piloti, tuttavia, bruscamente hanno interrotto la manovra di decollo ad alta velocità. I servizi antincendio si sono precipitati sull'aereo. A causa del decollo interrotto, l'attrezzatura dell'aereo è diventata così calda che diversi pneumatici sono scoppiati o sgonfiati.

BRUXELLES - La sera del 26 novembre, l’aereo da trasporto della compagnia European Air Transport (DHL), un Airbus A300 (D-AEAI), operato da DHL, è partito dalla pista 25R (Belgio) dell'aeroporto di Bruxelles per un volo per Vitoria, in Spagna.