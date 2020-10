La Farnesina: "Evitare viaggio all'estero se non necessari"

ROMA - Alla luce dell'impennata di contagi in tutta Europa il Ministero degli Esteri consiglia agli italiani di uscire di non uscire dai confini nazionali. "Non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri", si legge sul sito della Farnesina.