ROMA - Sono 17.012 i nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. In calo il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880. I ricoverati nei reparti Covid-19 sono oggi 12.997 (+991), di cui 1.284 (+76) in terapia intensiva.