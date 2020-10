Champions League: la Lazio vince 3-1 all'Olimpico col Borussia Dortmund

(credits: Ss Lazio Fb)







Nel secondo tempo il Borussia Dortmund crea problemi alla difesa dei biancocelesti con Haaland e Guerreiro. Al 26’ i tedeschi riaprono la gara con il norvegese Haaland, tocco di sinistro su assist di Reyna. Al 30’ la Lazio realizza il terzo gol con il franco-ivoriano Akpa Akpro, tiro al volo su passaggio di Immobile. Muriqi va vicino alla quarta rete. Successo meritato della Lazio. Nella seconda giornata giocherà mercoledì 29 Ottobre alle 21 a Bruges. I belgi hanno vinto 2-1 in trasferta contro i russi dello Zenit San Pietroburgo nell’altra gara di questo girone.

- Nella prima giornata del girone F della Champions League la Lazio vince 3-1 allo Stadio Olimpico contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Nel primo tempo al 6’ la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Immobile, tiro di destro su cross di Correa. I biancazzurri aumentano i ritmi del loro gioco. Immobile pericoloso in area di rigore. Il Borussia Dortmund in contropiede. Guerreiro non concretizza una buona occasione. Al 23’ la Lazio raddoppia. Il portiere Hits devia involontariamente il pallone nella propria porta su un colpo di testa di Luiz Felipe. I tedeschi propositivi. Hummels non inquadra la porta.