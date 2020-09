Omicidio coppia leccese, la confessione del killer: "Li ho uccisi perchè troppo felici"

LECCE - Lo studente in Scienze Infermieristiche 21enne, Antonio De Marco, ha confessato di essere il responsabile del duplice omicidio dell’arbitro Daniele De Santis, 33 anni, e della sua fidanzata, Eleonora Manta, di 30 anni. Sottoposto a fermo nella serata di ieri, il giovane di Casarano, descritto come un ragazzo studioso ed introverso, nel corso di un interrogatorio disposto dal procuratore capo di Lecce, Leonardo Leone De Castris, ha ammesso di avere ammazzato con più di 60 coltellate i due giovani la sera del 21 settembre, fornendo una giustificazione spaventosa: “Ho fatto una cavolata. So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia”.