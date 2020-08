Emilia-Romagna, test obbligatori per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta

BOLOGNA - La Regione Emilia-Romagna ha deciso di introdurre questa misura per limitare la diffusione del virus dovuta al recente aumento di casi d'importazione. Previste nuove regole anche per chi ha scelto mete oltre confine e per le badanti straniere.