Coronavirus: lieve calo dei nuovi casi, 8 decessi

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute sono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che sono ora 708 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1). I casi totali sono ora 248.070.

ROMA - Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell'ultimo giorno c'è stato un lieve calo deiRimaneil numero deinegli ospedali per Covid-19.Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in(+49),(+38) e(+45). Sono 200.460 (+231 rispetto a ieri) le persone guarite dal Covid in Italia dall'inizio dell'emergenza.