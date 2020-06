MILANO - Dramma a Milano su un autobus della linea 91, dove un giovane marocchino di 29 anni è stato soccorso e rianimato sul posto dopo un accoltellamento. Non appena è stato trasferito in ospedale è spirato. Ancora da chiarire la dinamica, che pare riconducibile ad una lite scoppiata all'interno del mezzo pubblico.A poca distanza, in stazione Centrale, si era tenuta la manifestazione a sostegno di George Floyd.