Al via il ciclo di dirette Facebook “Il Labirinto – Fare impresa oltre le insidie governative”

ROMA - È bastato un periodo di lockdown, conseguenza della grave pandemia che ci sta colpendo, per mandare in crisi l'Italia; questo fattore chiave, ha portato alla deriva la nostra economia, determinando, forse irrimediabilmente, il futuro finanziario della Nazione.In virtù di questa tragica situazione, gli scorsi, sono stati per noi, mesi di studio e di confronto, in cui abbiamo ascoltato sfoghi, storie, analizzato situazioni e ci siamo posti domande.Fin da subito, avevamo chiaro l'obiettivo cui tendere, divenire la manifestazione reale, la viva voce dei problemi e le difficoltà di Imprenditori, Partite IVA e di liberi cittadini.Questa è la mission che ha animato la nostra idea di realizzare un ciclo di dirette Facebook, dal titolo "IL LABIRINTO - Fare impresa oltre le insidie governative".Un modo immediato che ci permetterà di fornire le informazioni necessarie per affrontare al meglio il tortuoso Labirinto del sistema fiscale italiano, nel quale, troppo spesso ci si perde.