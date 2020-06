Serie A: vince la Roma, la Lazio cade contro l'Atalanta

(credits: Atalanta Calcio Fb)

La Roma porta a casa tre punti pesanti battendo 2-1 la Sampdoria. Sconfitta, invece, per la Lazio che, in trasferta, perde 3-2 contro l'Atalanta al termine di una partita spettacolare e ricca di gol.Allo stadio Olimpico, è la Sampdoria a sbloccare il risultato dopo appena undici minuti con Gabbiadini. I giallorossi provano a reagire e a riportare il risultato in parità, ma il gol dell'1-1 arriva solo nella ripresa. Al 64', infatti, è Dzeko che regala il pareggio ai suoi ed è proprio il bosniaco, poi, a firmare anche la rete del 2-1 definitivo che segna la vittoria degli uomini di Fonseca.Sconfitta invece per la Lazio. Una partita dai due volti quella dei biancocelesti che passano in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un'autorete di De Roon. Il raddoppio nerazzurro arriva all'11' con Milinkovic Savic. L'Atalanta accorcia le distanze al 38' con Gosens e, nella rirpresa, tutto cambia. L'Atalanta, dopo il gol del pareggio, trova il coraggio per ribaltare la situazione. Il pareggio arriva al 66' con una perla di Malinovskyi che, dal limite dell'aria, colpisce all'incrocio dei pali. A firmare il gol del 3-2 definitivo per i bergamaschi è Palomino.