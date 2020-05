Sicurezza flop in aeroporto: muore investito da un aereo che stava atterrando

AUSTIN - Un aereo che stava atterrando sulla pista di un aeroporto ha investito e ucciso una persona. La tragedia è avvenuta giovedì all'aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas. Lo hanno dichiarato le autorità locali. La Federal Aviation Administration (FAA) ha infatti spiegato in una dichiarazione che il capitano del volo 1392 della Southwest Airlines ha avvistato una persona sulla pista d'atterraggio solo all'ultimo momento dopo aver toccato terra, e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Come riporta il Ny Times, la compagnia aerea ha detto in una dichiarazione che il volo 1392 della Southwest Airlines, che volava da Dallas, era stato autorizzato ad atterrare all'aeroporto di Austin-Bergstrom in sicurezza sulla pista designata.Ma che poi l'aereo «ha manovrato per evitare un individuo che è apparso sulla pista 17R poco dopo l'atterraggio».In seguito, i piloti hanno riferito dell'incidente ai controllori di volo, che hanno a loro volta dato istruzioni all'aereo di recarsi al gate e sbarcare i passeggeri. A bordo del mezzo non ci sono stati feriti. Il conducente di un veicolo di operazioni aeroportuali ha poi raccontato di aver trovato il corpo della vittima sulla pista d'atterraggio. Il team medico accorso sul posto ha confermato che la persona coinvolta, che non parrebbe essere un operatore aeroportuale, è deceduta sul posto.Gli investigatori della FAA e la polizia di Austin, hanno aperto un'indagine per capire la dinamica dell'accaduto. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la circostanza che colpisce è che la persona, violando i sistemi di sicurezza, è riuscita ad entrare nell’aeroporto internazionale e attraversare la pista, disposto a rischiare il tutto per tutto, sfidando la sicurezza di un aeroporto tra i più importanti al mondo.