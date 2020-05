Muore a 81 anni Gigi Simoni

- E’ morto a 81 anni l’ex allenatore di calcio Gigi Simoni. Era stato colpito da ictus cerebrale il 22 Giugno 2019 a casa, a San Piero a Grado in provincia di Pisa in Toscana. Simoni era stato ricoverato in clinica. A Marzo era ritornato a casa per motivi di sicurezza, perché in quel mese è iniziata l’emergenza Covid 19 per riprendersi leggermente.Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, ed è stato ricoverato all’ospedale di Pisa dove è deceduto. Simoni è stato assistito fino all’ultimo momento dalla moglie Monica. Nella sua carriera ha vinto una Coppa Uefa con l’Inter nel 1998. Ha ottenuto 7 promozioni dalla Serie B in Serie A. Come calciatore Simoni ha vinto una Coppa Italia col Napoli nel 1962.Il calcio ha perso uno degli ex tecnici di grande esperienza, umanità professionalità competenza e bravura. Spesso è intervenuto fa come opinionista per i programmi di calcio di Rai, Mediaset e Sky.