Conte: "Mes non è mio obiettivo, svolta è piano da 500 mld"

ROMA - I numeri da record sul ricorso allain Italia "fotografano l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo": lo sottolinea il presidente del Consiglioin colloqui riportati da. L'impegno del governo è "per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro". Grazie al"semplificheremo le procedure per l'erogazione della cig in deroga e consentiremo all'Inps di anticipare il 40 per cento delle somme spettanti al lavoratore entro due settimane dalla presentazione della domanda".Il sostegno diall'esecutivo "è stata una decisione importante", ha aggiunto il premier, spiegando che "accoglieremo le proposte di Italia viva su infrastrutture e family act", temi "che ci stanno a cuore". Conte smentisce che l'accordo sia nato da accordi su rimpasti di governo a favore di esponenti di Italia viva: "Non li immiserite - commenta - è una questione di prospettiva".In merito al, Conte ribadisce che "non è il mio obiettivo anche per una questione di consistenza, al di là delle condizionalità e delle sensibilità politiche interne".Per lui la veraè sui "500 miliardi a fondo perduto, da Francia e Germania". Per il premier "la Commissione può fare ancora meglio".