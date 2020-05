L'Assemblea della Lega di Serie A convocata per il 13 Maggio

FRANCESCO LOIACONO - E' stata convocata d’urgenza l’Assemblea della Lega Calcio di Serie A per il 13 Maggio. Si svolgerà in video conferenza per l’emergenza Covid 19. Ci saranno delle importanti comunicazioni del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, e si discuterà degli aggiornamenti sulla possibile ripresa del torneo dopo lo stop di Marzo per il Coronavirus.



I rappresentanti dei Club di Serie A parleranno della situazione dei diritti audio visivi e televisivi. Quelli televisivi riguardano gli accordi con Sky e Dazn, che scadono a giugno 2021. Non è escluso secondo indiscrezioni, che i contratti con le due TV a pagamento Sky e Dazn vengano prorogati di un solo anno, fino a Giugno 2022. Da definire la data dell’eventuale ripresa del torneo di Serie A. Se sarà possibile, forse si riprenderà a giocare il 14, o il 21 Giugno, ma dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.