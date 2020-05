Fase 2: dal 3 giugno non tutto sarà come prima

- Ormai manca poco alla fatidica data del 3 giugno, in cui sarà consentito spostarsi tra le Regioni, ma per lasciare il suolo italico per Paesi Ue o o extra Schengen bisognerà aspettare il prossimo 16 giugno. Dal prossimo mercoledì, tutte le attività culturali o religiose, come messe e funerali, saranno regolamentate da norme stringenti così come l'ingresso in strutture ricettive o balneari.Dalla metà di giugno, cadranno ulteriori limitazioni; se dal 13 si potrà vedere il calcio in tv con la Coppa Italia, dal 15 giugno si potrà andare al cinema, teatro e ai concerti al chiuso, pur rispettando le limitazione, oltre a far partecipare i propri figli ai campi estivi per minori.