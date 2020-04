Centeno: "Vicini ad un accordo all'Eurogruppo". Ma naufraga idea Eurobond

ROMA - Eurogruppo sempre più vicino ad una intesa sulle misure di solidarietà per il contrasto al coronavirus.: lo ha detto in un video il presidente dell'Eurogruppo, prima dell'avvio della riunione che slitta di un'altra ora, alle 19.. "Io ho parlato con Giuseppe Conte e siamo d'accordo sul fatto che serve con urgenza solidarietà in Europa in una delle ore più difficili, se non la più difficile. E la Germania è pronta per la solidarietà". Lo ha dettoa Berlino in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla richiesta di Conte di eurobond., ha detto la Merkel, ripetendo che fra il Mes, l'ampliamento della Bei e il programma Sure ci sarebbero forti somme per superare la crisi.