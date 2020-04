Altri 60 nuovi casi a bordo della Costa Atlantica

TOKYO - Sono 60 i nuovi casi di infezioni di Covid-19 registrati a bordo della nave da crociera Costa Atlantica, in Giappone. Ci sono 623 membri dell'equipaggio sulla nave che si trova nel golfo di Nagasaki da fine gennaio per lavori di manutenzione.La prefettura di Nagasaki ha reso noto che ad oggi il numero degli individui risultati positivi al virus sfiora quota 150, tra cui due italiani. Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi, mentre il resto dell'equipaggio è confinato nelle proprie cabine, escluso il personale che si occupa della normale amministrazione della nave. La prefettura locale ha inoltre chiesto al personale della Costa di non lasciare la nave se non per visite in ospedale.