Matrimonio estivo? Ecco qualche consiglio di stile

matrimoni. Come vestirsi ad una cerimonia estiva? Sono in tante ad essere alla ricerca delle dritte giuste per non farsi cogliere impreparate. L'estate si avvicina, ed anche quest'anno sopraggiunge la stagione dei. Come vestirsi ad una cerimonia estiva? Sono in tante ad essere alla ricerca delle dritte giuste per non farsi cogliere impreparate.





Non è difficile individuare l'outfit perfetto per questo tipo di evento, ma bisogna come sempre prestare attenzione ai dettagli. Non ci si può vestire allo stesso modo per una cerimonia mattutina e per un ricevimento super chic serale. Si tratta di occasioni e mood diversi, che richiedono un approccio differente.





look da cerimonia deve sempre essere impeccabile e in questo caso i consigli di chi se ne intende di buongusto sono sempre bene accetti. Prendete carta e penna: stiamo per dare alcuni consigli utili. Ildeve sempre essere impeccabile e in questo caso i consigli di chi se ne intende di buongusto sono sempre bene accetti.

Il primo: accertarsi che l'evento non abbia già un dress code prestabilito. In questo caso, parte del problema è risolto, poiché gli sposi hanno dato la direttiva di come vestirsi, al netto del tema della cerimonia. Agli invitati non resta che interpretare e adattare il dress code al proprio gusto e sensibilità. Di gran lunga più semplice, quindi, individuare sin da subito cosa mettere in questo caso.





Diversa è invece la situazione "free", dove va individuato in autonomia il look adatto all'evento. Qui serve cautela per non presentarsi alla cerimonia e apparire fuori luogo. Di sicuro, se non si vuole sbagliare, il suggerimento è quello di prendere spunto dalla sezione abiti da cerimonia Twinset, che tutti apprezzano per la qualità dei materiali e per l'originalità delle proposte. di, che tutti apprezzano per la qualità dei materiali e per l'originalità delle proposte.





cocktail dress può essere la soluzione migliore, facendo spazio anche a colori più vivaci rispetto a quelli che sono consigliati per un matrimonio serale. Che si tratti di un abito lungo sottoveste dai colori accesi, o di un mini dress in pizzo macramè, ciò che conta è saperlo abbinare in maniera tale da essere on point per questo tipo di festa. Qui c'è l'imbarazzo della scelta. Si potranno scegliere abiti per ogni tipo di occasione, dalla più casual alla più elegante. Bisogna sempre ricordarsi che un matrimonio di mattina può lasciare spazio a un outfit meno formale. In questo caso, ad esempio, unpuò essere la soluzione migliore, facendo spazio anche a colori più vivaci rispetto a quelli che sono consigliati per un matrimonio serale. Che si tratti di undai colori accesi, o di un mini dress in pizzo macramè, ciò che conta è saperlo abbinare in maniera tale da essere on point per questo tipo di festa.