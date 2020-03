Web: sul sito IENE.IT l’anticipazione del servizio di Veronica Ruggeri su come rimuovere i video hot

MILANO - Sul sito iene.it l’anticipazione del servizio di Veronica Ruggeri – in onda, martedì 3 marzo a “Le Iene Show” su Italia 1, dalle 21.20 - che racconta come ogni giorno il web venga letteralmente inondato di video hot privatissimi, realizzati e messi on line per gioco o per business.E a volte, come nel servizio in onda domani, i protagonisti di questi filmati a sfondo pornografico, destinati ad un pubblico spesso adulto, sono minorenni. L’ inviata racconta inoltre come i tecnici del "Team Emme" riescano a rimuovere i contenuti girati dagli utenti, nel momento in cui questi ultimi decidono di cancellarli.