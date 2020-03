L'Oms: "Il coronavirus si può contenere, non è ancora pandemia"

ROMA - "Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione". Lo dichiara il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità,"Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati - ha continuato -. L'Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno".