Frenata dei contagi in Italia

ROMA: l'incremento dei malati registrato lunedì è stato del 16% (258 casi in più) a fronte dell'aumento del 50% registrato il giorno prima. Inoltre, di questi il 50% è asintomatico (o con sintemi lievi) e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva.dice il commissariosottolineando che si tratta di una percentuale che ricalca il dato complessivo: su. Sono 149 i guariti, 52 i decessi.