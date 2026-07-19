Usa-Iran, ottavo giorno di raid: Teheran minaccia una “lezione indimenticabile”, Trump liquida l’accordo di Islamabad

Glihanno avviato una nuova ondata di attacchi contro l’, segnando l’. Secondo il, le operazioni hanno l’obiettivo di ridurre la capacità iraniana di minacciare il traffico commerciale nelloe colpire le forze del, accusate di aver condotto attacchi contro militari statunitensi in Giordania.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato definitivamente nullo l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad, mentre le autorità iraniane hanno minacciato una nuova offensiva su vasta scala in risposta alle operazioni americane.

Anche la guida suprema iraniana Ali Khamenei è intervenuta duramente, promettendo a Washington “lezioni indimenticabili”. Il presidente statunitense Donald Trump, commentando la decisione iraniana sull’accordo, ha liquidato la questione con poche parole: “Non me ne importa nulla”.

Sul fronte politico internazionale, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha dichiarato che, in caso di visita nella città del premier israeliano Benjamin Netanyahu, potrebbe valutarne l’arresto, definendolo “un criminale di guerra” e sostenendo che dovrebbe essere processato dalla Corte penale internazionale dell’Aja.