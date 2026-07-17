17enne pestato con un tirapugni fuori da una discoteca di Gallipoli: è in gravissime condizioni

– Un ragazzo di, originario della provincia di, è ricoverato indopo essere stato aggredito nelle prime ore di oggi all'esterno di una discoteca di Gallipoli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente con un tirapugni, riportando un grave trauma cranico e altre lesioni. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione iniziata all'interno del locale e degenerata successivamente all'esterno.

L'allarme è scattato poco prima delle 5 del mattino, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta sul posto trovando il 17enne ferito insieme ad altri giovani.

Il personale del 118, con il supporto di un'automedica proveniente da Casarano, ha prestato le prime cure sul luogo dell'aggressione. Il ragazzo è stato poi trasportato in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, accertare il movente dell'aggressione e identificare il responsabile.