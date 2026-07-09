Treni sospesi tra Calabria e Campania: circolazione ripresa dopo danni dolosi all’infrastruttura

È ripresa gradualmente dalle ore 8.20 la circolazione ferroviaria sulle linee, precedentemente sospese a causa di danni all’infrastruttura ferroviaria provocati da ignoti.

I tecnici di Rfi sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della rete, danneggiata in più punti. Secondo i primi accertamenti, all’origine del blocco ci sarebbe stato un atto volontario e doloso, con il danneggiamento di alcuni cavi che ha provocato lo stop alla circolazione dei treni.

L’interruzione ha interessato i collegamenti ferroviari da Battipaglia, in provincia di Salerno, fino a Paola, nel Cosentino, causando ripercussioni sul traffico ferroviario regionale, con possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni dei percorsi.

I danni sono stati individuati in particolare in Calabria: sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, dove sono stati rilevati tagli ai cavi dell’infrastruttura.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.