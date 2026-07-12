Sinner nella leggenda: batte Zverev e conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo

Una partita combattuta e spettacolare, nella quale l’azzurro ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set al tie-break. Il match si è concluso con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, dopo oltre tre ore di battaglia sul campo centrale dell’All England Club.

Con questo successo Sinner entra in una ristretta cerchia di campioni: è infatti il decimo giocatore nell’Era Open capace di vincere Wimbledon per due anni consecutivi.

Per il fuoriclasse altoatesino arriva anche il quinto titolo Slam della carriera, un ulteriore passo nella costruzione di un’epoca straordinaria per il tennis italiano. La finale contro Zverev rappresenta inoltre la sua 100ª vittoria nel circuito Atp, un traguardo che certifica la continuità e la maturità raggiunta dal campione azzurro.

Zverev, sconfitto dopo una finale di grande livello, può comunque consolarsi: da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo, alle spalle proprio di Sinner.

L’Italia festeggia così un’altra pagina di storia sportiva: Jannik Sinner continua a dominare sui prati di Wimbledon e a consolidare il suo posto tra i grandi protagonisti del tennis di tutti i tempi.