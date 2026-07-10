Sinner domina Djokovic: è finale a Wimbledon

Il numero uno del mondo supera il sette volte campione con un netto 6-4, 6-4, 6-4. Domenica la sfida per il titolo contro Alexander Zverev
Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon con una prestazione impeccabile. Il numero uno del mondo ha battuto in tre set il sette volte campione Novak Djokovic, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 e conquistando la sua prima finale Slam della stagione.
Per il campione altoatesino si tratta della settima finale Slam della carriera, raggiunta dominando uno dei più grandi tennisti di sempre con un tennis solido, aggressivo e senza sbavature.
Domenica Sinner tornerà in campo per giocarsi il titolo sull'erba londinese contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due del torneo, in una sfida che mette di fronte i primi due giocatori del seeding.
L'azzurro arriva all'ultimo atto di Wimbledon confermando il suo straordinario momento di forma e la leadership del ranking mondiale, con l'obiettivo di aggiungere un altro prestigioso trofeo del Grande Slam alla sua bacheca.