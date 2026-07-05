Osnago, grave incidente sulla ex Statale 36: motociclista 71enne in condizioni critiche

Osnago, Lecco - Grave incidente stradale nella mattinata di domenica a Osnago, in provincia di Lecco. Un motociclista di 71 anni è rimasto ferito in modo serio dopo uno scontro con un’automobile avvenuto lungo la ex Statale 36, in corrispondenza di un incrocio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella a una Yamaha R9 quando si è scontrato con una Seat Arona che si stava immettendo sulla carreggiata principale. L’impatto è avvenuto sulla fiancata sinistra del veicolo, nella parte anteriore, e ha provocato la caduta violenta del motociclista sull’asfalto.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori volontari giunti da Vimercate e l’équipe dell’eliambulanza di AREU Milano, composta da medico e infermiere di bordo. Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Merate hanno temporaneamente chiuso una corsia della ex Statale 36, causando rallentamenti alla circolazione.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.