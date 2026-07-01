Odio online e lutto: MEDEA ODV deposita un esposto-denuncia alla Procura di Roma

ROMA – L’associazione MEDEA ODV, impegnata da tempo nella tutela contro la violenza e nella promozione di una rete sicura per i minori, rende noto di aver depositato in data odierna un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma.
L'iniziativa nasce in seguito alla gravissima ondata di hate speech (odio online) che ha travolto i social network nei giorni 27 e 28 giugno 2026, in occasione della tragica notizia della scomparsa del coniuge della Ministra Eugenia Roccella.
I fatti Sulle principali piattaforme social (X, Facebook, Instagram), in corrispondenza della diffusione della notizia, si è assistito a una proliferazione sistematica di commenti denigratori, dileggio della dignità umana, auguri di morte ed espressioni di inaudita crudeltà. Tali condotte, oltre a ledere l'onore della Ministra nel momento di sua massima vulnerabilità, configurano un attacco alla sfera privata durante il cordoglio.
L’impegno di MEDEA ODV L’associazione, agendo nella sua qualità di ente esponenziale, intende contrastare l'impunità di tali comportamenti che, superando i confini del diritto di critica politica, si trasformano in puro incitamento alla violenza e odio sociale.
Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei minori. La diffusione di contenuti d'odio in spazi digitali accessibili alle giovani generazioni espone i minori a modelli di violenza verbale devastanti, con un reale rischio di effetti emulativi e turbamento psichico.
Con questo atto, MEDEA ODV ribadisce il proprio ruolo di "sentinella della rete", auspicando che l'impegno associativo diventi un pilastro fondamentale nel dibattito giudiziario e civile contro la deriva dell'odio online.