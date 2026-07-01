Mondiali, Mbappé trascina la Francia: Svezia battuta 3-0. La Norvegia rimonta la Costa d’Avorio

La Francia supera la Svezia con un nettoe conquista un successo convincente grazie soprattutto a, assoluto protagonista della sfida con una doppietta.

I Blues hanno sbloccato il match nel finale del primo tempo proprio con la stella del Real Madrid, brava a firmare l’1-0 dopo una serpentina chiusa con un preciso destro sul secondo palo.

Nella ripresa la Francia ha preso il largo. Al 53’ è arrivato il raddoppio di Barcola, autore di una conclusione potente che si è infilata sul primo palo. Poi, al 74’, ancora Mbappé ha messo il punto esclamativo sulla partita: servito da Olise, ha trovato la zampata del definitivo 3-0 con un tiro sul secondo palo.

Nel pomeriggio arriva anche il successo della Norvegia, capace di battere in rimonta la Costa d’Avorio. Gli europei erano passati in vantaggio nel primo tempo con Nusa, bravo a sfruttare una conclusione di destro che non ha lasciato scampo a Fofana.

Gli ivoriani hanno reagito nella ripresa trovando il pareggio al 74’ con Diallo, autore di un tiro potente sul quale Nyland non è riuscito a intervenire. Quando la sfida sembrava indirizzata verso un finale più equilibrato, la Norvegia ha trovato il gol decisivo all’86’ con Haaland, impeccabile nel finalizzare l’assist di Berg.

Due vittorie pesanti che confermano la forza della Francia e la capacità della Norvegia di colpire nei momenti decisivi.