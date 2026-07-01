Mondiale, Haaland trascina la Norvegia agli ottavi: battuta la Costa d’Avorio 2-1

Dallas - La Norvegia conquista gli ottavi di finale del Mondiale superando la Costa d’Avorio al termine di una sfida combattuta e decisa nel finale. A Dallas la squadra guidata da Solbakken si impone per 2-1 e ora affronterà il Brasile nella fase a eliminazione diretta.
A sbloccare il match è Nusa al 39’: l’attaccante norvegese firma una rete spettacolare con un destro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali, portando avanti i suoi.
Nella ripresa la Costa d’Avorio reagisce e trova il pareggio al 74’ grazie al neoentrato Diallo, protagonista di una bella azione personale conclusa con il gol dell’1-1.
Quando la qualificazione sembra indirizzata ai supplementari, però, entra in scena Erling Haaland. All’86’ il bomber norvegese sfrutta al meglio l’assist di Ødegaard e realizza il gol decisivo con un tap-in che regala alla sua nazionale il pass per gli ottavi.
La Norvegia continua così il suo percorso nel torneo e si prepara alla sfida contro il Brasile, una delle favorite della competizione.