Milano, Bastoni indagato nell'inchiesta sulla prostituzione minorile

Milano - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il calciatorenell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di prostituzione minorile legato a un'agenzia di escort di Cinisello Balsamo. L'ipotesi investigativa riguarda un presunto incontro avvenuto nel giugno 2020 con una ragazza allora diciassettenne.

La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe però dichiarato che tra loro non ci sarebbe stato alcun rapporto. Bastoni, che ha ricevuto un avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni, è il primo calciatore indagato nell'inchiesta. Altri tre giocatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, sono stati convocati esclusivamente come persone informate sui fatti e non risultano indagati.