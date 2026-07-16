Italia nella morsa del caldo: picco della terza ondata tra oggi e domani

Laraggiunge il suo apice tra oggi e domani, con temperature che in diverse zone d’Italia hanno già sfiorato i

Il caldo intenso interessa gran parte del Paese e sono numerose le città per le quali è stata diramata l’allerta caldo: tra queste Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo.

La fase più rovente è legata alla presenza dell’anticiclone che sta mantenendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature elevate, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone interne.

Un primo cambiamento è atteso dal pomeriggio di venerdì, quando l’anticiclone inizierà a perdere forza al Nord, favorendo l’ingresso di aria più fresca e un graduale calo delle temperature.

Nei giorni successivi il miglioramento dovrebbe estendersi anche alle regioni del Centro-Sud, con un ritorno a valori termici più contenuti rispetto ai picchi registrati in questa fase.