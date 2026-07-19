Formula 1, Antonelli trionfa a Spa: il pilota Mercedes vince il GP del Belgio e allunga nel Mondiale

Andrea Kimi Antonelli torna sul gradino più alto del podio e rafforza la sua leadership in classifica. Sul leggendario circuito di, tra le Ardenne, il pilota dellaha conquistato il, decimo appuntamento della stagione di Formula 1.

Alle spalle del giovane italiano si sono piazzati la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. Quarta l’altra monoposto di Maranello guidata da Lewis Hamilton.

Il successo di Antonelli è arrivato in una giornata segnata anche dall’eliminazione al primo giro del suo principale rivale per il titolo, il compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro dopo un contatto con la stessa Ferrari di Hamilton.

La gara

Partito dalla pole position, la sesta della stagione, Antonelli ha dovuto subito difendersi dall’attacco di un aggressivo Verstappen. I due si sono affrontati nelle prime curve, scambiandosi più volte la leadership in un avvio spettacolare.

La gara di Russell è invece terminata immediatamente: dopo il contatto con Hamilton è finito nella ghiaia ed è stato costretto ad abbandonare la corsa già al primo giro.

Ne ha approfittato Charles Leclerc, protagonista di un sorpasso deciso su Verstappen all’esterno di Les Combes, che gli ha permesso di conquistare la seconda posizione.

Antonelli ha poi gestito il ritmo della gara fino alla bandiera a scacchi, centrando una vittoria pesante sia per il morale sia per la classifica iridata.