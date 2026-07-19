Eboli, uomo trovato carbonizzato in un terreno agricolo: la vittima sarebbe il giornalista sportivo Luigi Esposito

Eboli - Svolta nelle indagini sul corpo trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, dirigente dell’Arpac di Avellino e noto giornalista sportivo. Il suo nome è stato reso noto dalla Procura di Salerno dopo che il ritrovamento di un’auto intestata all’uomo nella stessa zona ha consentito agli investigatori di risalire alla sua identità.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, Esposito sarebbe stato ucciso e successivamente dato alle fiamme. Il corpo, rinvenuto in condizioni tali da non permettere inizialmente l’identificazione, sarebbe stato raggiunto dalle fiamme dopo che il rogo si era propagato tra la vegetazione. I carabinieri avrebbero recuperato anche alcuni bossoli, elemento che farebbe ipotizzare un omicidio con arma da fuoco.

Chi era Luigi Esposito

Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca, era dirigente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto un volto noto dell’informazione sportiva campana.

Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente televisiva Ottochannel e dirigeva il sito Tuttosalernitana.com. Giornalista pubblicista dal 2012, era un appassionato conoscitore di calcio e seguiva in particolare la Salernitana e le squadre di Serie C, intervenendo spesso come opinionista televisivo ed editorialista.

Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, Esposito aveva costruito una forte presenza anche sui social, dove raccontava soprattutto sport e calciomercato.

Le indagini

Dopo il ritrovamento del cadavere da parte dei vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per identificare la vittima e ricostruire la dinamica del delitto.

Il ritrovamento dell’auto di Esposito e la verifica della sua scomparsa hanno permesso di collegare il veicolo al corpo trovato nel terreno. Resta ancora da chiarire il movente dell’omicidio: la Procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, sta seguendo diverse piste mantenendo il massimo riserbo sulle indagini.