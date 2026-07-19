Bologna, 43enne morto durante un intervento della Polizia al Pilastro: disposta l’autopsia

Bologna - Un uomo di, durante un intervento delle forze dell’ordine in. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e le cause del decesso dovranno essere chiarite dagli accertamenti medico-legali.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero chiamato il 113 dopo che l’uomo, negli spazi dei garage della zona, avrebbe dato in escandescenze. Sul posto è arrivata una volante della Polizia, insieme ai sanitari del 118.

Stando alle informazioni finora disponibili, il 43enne avrebbe colpito la volante. Gli agenti sarebbero quindi intervenuti per bloccarlo, utilizzando anche spray urticante e successivamente immobilizzandolo con fascette ai polsi.

Un video diffuso nelle ore successive mostra alcune fasi dell’intervento: nelle immagini si sentono le urla dell’uomo, che avrebbe gridato “Aiuto, basta, basta”. Si vedono due agenti impegnati a contenerlo a terra, mentre un’altra persona presente sul posto aiuta a tenere ferme le gambe. La sequenza sarà ora oggetto di valutazione da parte degli inquirenti.

Dopo alcuni minuti l’uomo avrebbe smesso di muoversi e perso conoscenza. I sanitari presenti hanno tentato di intervenire, ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

La vittima è stata identificata come Abderrahim Fakir, originario del Marocco e residente in Italia dall’età di 7 anni. Aveva alcuni precedenti di polizia. I familiari hanno riferito che soffriva anche di alcuni problemi di salute.

La Procura disporrà l’autopsia per stabilire le cause della morte. La salma è stata trasferita nel pomeriggio, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto durante l’intervento.