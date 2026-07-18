Tragedia sulla A1: morta a 16 anni una ragazza di Mantova diretta al Sud per le vacanze

– Doveva essere il viaggio verso le vacanze estive, l’inizio di un periodo di serenità per una famiglia partita da Mantova e diretta verso il Sud Italia. Si è invece trasformato in una tragedia sulla, dove questa mattina, sabato 18 luglio, un drammatico incidente ha spezzato la vita di una ragazza di 16 anni.

La vittima è Noemi Balzanelli, morta sul colpo nell’impatto avvenuto nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Caianello e Capua, in provincia di Caserta, all’altezza del chilometro 704,5. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite anche altre tre persone.

Lo schianto contro un mezzo pesante

La giovane viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di una Citroën C5, diretta verso la destinazione scelta per le vacanze. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale, l’auto avrebbe tamponato violentemente un camion per cause che dovranno essere chiarite.

L’urto è stato devastante. La sedicenne è rimasta incastrata nell’abitacolo e per lei non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e il dramma della famiglia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, con il supporto di un’autogru del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di estrazione della vittima e nella messa in sicurezza del veicolo.

Gravemente feriti il padre Alessandro, dipendente della multinazionale Levoni, la madre e il fratello minore della ragazza. I familiari sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali della zona.

I genitori sono stati ricoverati al nosocomio di Caserta, mentre il fratello più piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Aperta un’inchiesta della Procura

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

La salma di Noemi è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà effettuato l’esame autoptico. Gli inquirenti hanno inoltre disposto il sequestro dei telefoni cellulari per verificare ogni possibile elemento utile alle indagini.

Traffico bloccato sulla A1

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata hanno provocato rallentamenti e code, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato dell’autostrada A1.

Ho riorganizzato il testo in stile articolo di cronaca, con titolo, sottotitoli e un taglio giornalistico più fluido.