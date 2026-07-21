Martina Franca, venerdì 24 luglio 2026 conferenza pubblica 'Proteggiamo la famiglia e i bambini' presso l'Hotel delle Rose



Un incontro su diritto alla verità, affido e diritti umani





MARTINA FRANCA (TA) – Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 19:00, presso l'Hotel delle Rose di Martina Franca, si terrà la conferenza pubblica "Proteggiamo la famiglia e i bambini", un momento di approfondimento e sensibilizzazione dedicato ai temi delle vite strappate, del diritto alla verità, dell'affido e della tutela dei diritti umani.





L'iniziativa, a ingresso gratuito, sarà presentata da Roberta De Cataldis e Cinzia Battistini, le quali accompagneranno il pubblico in un confronto aperto con relatori impegnati da anni nella difesa dei diritti delle persone e nella promozione della giustizia.





L'obiettivo dell'incontro è offrire uno spazio di riflessione su vicende umane particolarmente delicate, mettendo al centro il valore della famiglia, la tutela dei bambini e la necessità di garantire trasparenza, verità e rispetto dei diritti fondamentali.





Tra i relatori interverranno:

- Antonella Betti, autrice del libro "Vite strappate. In Italia dagli anni Settanta a oggi" (la quale porterà i saluti della ex Senatrice Psichiatra Paola Binetti), che offrirà una riflessione sul fenomeno delle separazioni familiari e sulle storie raccolte nel suo volume;

- Mahat Cerasuolo, attivista per i diritti umani, ambasciatore di pace e rappresentante del Popolo della Madre Terra, autore della canzone "Figli Liberi Ora", il cui messaggio sarà richiamato nel corso della serata come testimonianza artistica a sostegno dei valori della conferenza;

- Adv. Avv. stab. Roberta De Cataldis, presidente dell'Associazione Il Ponte della Puglia Unita, impegnata nella promozione della tutela dei diritti e del sostegno alle famiglie;

- Cinzia Battistini, autrice del libro "Diritto alla verità. Un caso di affido a Fandogna", che interverrà anche in rappresentanza dell'Associazione LADA di Milano, portando la propria esperienza e il proprio contributo sul tema dell'affido;

- Avv. Piero Luigi Maggiori, del Foro di Forlì-Cesena, che offrirà un approfondimento sugli aspetti giuridici legati alle tematiche affrontate durante l'incontro.





La conferenza si propone di favorire un dialogo costruttivo tra cittadini, professionisti e associazioni, nella convinzione che la tutela dell'infanzia, il diritto alla verità e la difesa dei diritti umani rappresentino valori fondamentali per una società più giusta e consapevole. L'ingresso è gratuito.





Per informazioni e prenotazioni:

Avv. Roberta De Cataldis

+393278604848