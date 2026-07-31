È morto don Antonio Mazzi, addio al sacerdote fondatore di Exodus: aveva 96 anni

Milano - È morto oggi, giovedì 31 luglio, all’età di 96 anni, don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e figura di riferimento nell’impegno sociale a fianco dei giovani e delle persone fragili.Fondatore di Exodus, don Mazzi ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita alla lotta contro la tossicodipendenza e al recupero dei ragazzi in difficoltà, costruendo una rete di comunità e progetti educativi in tutta Italia.La sua attività lo aveva reso uno dei sacerdoti più conosciuti nel Paese per un approccio diretto e concreto ai problemi delle nuove generazioni, sempre orientato all’inclusione, alla prevenzione e alla possibilità di riscatto.La camera ardente sarà allestita da sabato 1 agosto presso la Cascina Molino Torrette, storica sede della comunità Exodus nel Parco Lambro a Milano.I funerali si svolgeranno lunedì 3 agosto alle ore 15 nella Basilica di Sant’Ambrogio. Per l’occasione il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino.Con la scomparsa di don Antonio Mazzi si chiude una lunga stagione di impegno sociale e educativo: una figura che ha segnato il panorama italiano dell’accoglienza e della solidarietà, soprattutto nel rapporto con i giovani e con chi ha vissuto situazioni di marginalità.