Crema, 19enne accoltellato a morte: fermati tre giovani per l’omicidio

Crema - È stato identificato come, 19 anni, il giovane egiziano morto nella notte a Crema dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato in viale Repubblica.

Il ragazzo è stato raggiunto da diversi fendenti al torace e, nonostante il trasferimento d’urgenza in ospedale, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Per l’omicidio i carabinieri hanno fermato tre giovani tra i 23 e i 25 anni. Secondo le prime informazioni, uno dei fermati, di origine albanese, sarebbe stato riconosciuto da un testimone presente durante l’aggressione. Un secondo giovane sarebbe invece di origine africana.

Dopo il violento episodio, i tre si sarebbero allontanati dal territorio provinciale, spostandosi in diverse province, prima di essere rintracciati nuovamente tra il Cremasco e l’area milanese.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Crema e dai militari del Nucleo investigativo di Cremona. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione e definire il ruolo dei presunti responsabili.

Resta ancora da chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una possibile resa dei conti tra gruppi di giovani stranieri presenti nella zona.

Crema era già stata teatro, nei mesi scorsi, di un altro episodio di violenza culminato con un omicidio, circostanza che ha riacceso l’attenzione sul fenomeno della criminalità giovanile e degli scontri tra gruppi contrapposti.