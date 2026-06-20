Versilia, scooter contro un suv: muore un 17enne, ferito gravemente un coetaneo. Caccia agli occupanti dell’auto

Lucca - Tragedia nella notte sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Un ragazzo di 17 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sul quale viaggiavano due giovani si sarebbe scontrato con un suv con targa svizzera che, secondo quanto emerso, avrebbe effettuato un’inversione a “U” sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: il 17enne è morto sul colpo, mentre l’altro ragazzo che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito.

Il giovane ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso.

Dopo lo schianto, gli occupanti del suv – sembrerebbero tre persone – si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, oltre ai soccorritori.

L’area dello schianto, avvenuto nelle vicinanze della discoteca Twiga Beach Club, è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di emergenza e gli accertamenti.

Gli investigatori stanno ora cercando di identificare le persone a bordo del suv e chiarire ogni dettaglio della fuga dopo l’incidente.