Incendio in un resort a Bayahibe, turista tarantino tra i testimoni: “Nessun allarme, ci siamo aiutati tra noi”

– C’era anche un cittadino di Taranto tra i turisti italiani presenti nel resort di Bayahibe, nella zona di, interessato da un vasto incendio che ha provocato la morte di una donna italiana,, 46 anni, originaria del Casertano.

A raccontare i momenti di paura è Gabriele Russo, turista tarantino in vacanza nella Repubblica Dominicana con un gruppo di amici, già rientrato in Italia.

“Erano circa le 10.45 quando è scoppiato l’incendio – ha riferito –. Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi”.

Secondo la sua testimonianza, l’evacuazione sarebbe avvenuta in modo spontaneo, senza indicazioni precise da parte della struttura: “Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire. Siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione, quindi nessuno capiva dove dovesse andare per mettersi in salvo”.

Il turista ha aggiunto di non essere a conoscenza delle cause del rogo: “Non sappiamo cosa abbia provocato l’incendio”.

L’episodio ha generato momenti di forte panico tra gli ospiti del resort, mentre le autorità locali stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le origini delle fiamme.