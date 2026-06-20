Incendio in un resort a Bayahibe, turista tarantino tra i testimoni: “Nessun allarme, ci siamo aiutati tra noi”

Santo Domingo – C’era anche un cittadino di Taranto tra i turisti italiani presenti nel resort di Bayahibe, nella zona di Santo Domingo, interessato da un vasto incendio che ha provocato la morte di una donna italiana, Francesca Valentino, 46 anni, originaria del Casertano.
A raccontare i momenti di paura è Gabriele Russo, turista tarantino in vacanza nella Repubblica Dominicana con un gruppo di amici, già rientrato in Italia.
“Erano circa le 10.45 quando è scoppiato l’incendio – ha riferito –. Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi”.
Secondo la sua testimonianza, l’evacuazione sarebbe avvenuta in modo spontaneo, senza indicazioni precise da parte della struttura: “Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire. Siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione, quindi nessuno capiva dove dovesse andare per mettersi in salvo”.
Il turista ha aggiunto di non essere a conoscenza delle cause del rogo: “Non sappiamo cosa abbia provocato l’incendio”.
L’episodio ha generato momenti di forte panico tra gli ospiti del resort, mentre le autorità locali stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le origini delle fiamme.