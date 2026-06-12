San Nicandro Garganico, 17enne investito e ucciso dopo una festa: fermato il conducente dell’auto

San Nicandro Garganico - Tragedia all’alba di venerdì 12 giugno a San Nicandro Garganico, dove un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre stava rientrando a casa a piedi dopo una festa di compleanno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo la strada provinciale per Torre Mileto, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava camminando sul ciglio della carreggiata quando è stato travolto da un veicolo guidato da un altro ragazzo, che avrebbe partecipato alla stessa festa ospitata in una sala ricevimenti poco distante dal luogo dell’impatto.

Dopo l’investimento, il conducente si è fermato e ha immediatamente allertato i soccorsi. Per il 17enne, però, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo degli operatori sanitari del 118, il ragazzo era già deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per chiarire la dinamica del sinistro. Il ragazzo alla guida del veicolo è stato fermato.

A seguito dell’incidente, il traffico in entrata e in uscita dalla città è stato deviato su percorsi alternativi. La strada è tuttora chiusa mentre proseguono gli accertamenti.