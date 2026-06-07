Sondrio, escursionista di quasi 70 anni muore per un malore in quota

Sondrio – Tragedia questa mattina in montagna nel territorio comunale di Villa di Chiavenna, dove un uomo di quasi 70 anni è deceduto durante un’escursione a causa di un malore improvviso.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’intervento, l’uomo si trovava lungo un percorso in quota quando ha accusato un malessere che si è rapidamente aggravato, risultando purtroppo fatale.

I soccorsi

L’allarme è scattato in codice rosso, indicativo della massima gravità. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del soccorso sanitario decollato dalla base di Sondrio e le squadre del Soccorso Alpino, insieme ai tecnici della stazione di Madesimo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso e procedere alle operazioni di recupero della salma.

Accertamenti in corso

Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri della Stazione di Chiavenna, guidati dal capitano Aldo Leone, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La salma è stata recuperata e trasferita secondo le procedure previste in questi casi.