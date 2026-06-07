Ballottaggi amministrativi: urne aperte in 42 comuni, al voto oltre 1,1 milioni di elettori

– Sono 42 i comuni italiani chiamati al ballottaggio per le elezioni amministrative in programma oggi, domenica 7 giugno, e domani, lunedì 8 giugno 2026. Tra questi figurano sei capoluoghi di provincia:, oltre ad altri centri con più di 15mila abitanti.

Complessivamente sono oltre 1,1 milioni gli elettori chiamati nuovamente alle urne, con seggi aperti dalle 7 alle 23.

In parallelo si vota anche in Sardegna, dove sono coinvolti 149 comuni su 377. La tornata interessa circa 440mila elettori, pari a circa il 30% del corpo elettorale regionale.

Sul fronte dell’affluenza, alle ore 12 si registra un dato del 13,46%, in calo rispetto al 15,23% del primo turno. Per il primo turno in Sardegna, invece, l’affluenza alle 12 si attesta al 17,12%, leggermente in crescita rispetto alla precedente consultazione (16,17%).