Sinner, controlli al San Raffaele dopo il Roland Garros: ripresa degli allenamenti già domani

Milano - Proseguono gli accertamenti medici per, che oggi è atteso nuovamente all’ospedaleper ulteriori controlli clinici. Gli esami sono finalizzati a chiarire le condizioni fisiche che hanno influenzato la sua prestazione al Roland Garros.

Il tennista azzurro aveva già effettuato una serie di test nella giornata precedente, lasciando la struttura nel pomeriggio dopo un ciclo di accertamenti programmati. Secondo quanto riferito, gli esiti dei primi controlli non desterebbero particolari preoccupazioni.

Il malessere durante il match di Parigi

Il focus degli esami riguarda l’episodio di malessere accusato da Sinner durante il match contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo all’Roland Garros. Un calo fisico che aveva condizionato la sua prestazione e portato alla sconfitta.

Il tennista aveva però escluso che il problema fosse legato esclusivamente al caldo parigino, spiegando in conferenza stampa come si sia trattato di una condizione di generale affaticamento dopo un periodo di intensa attività agonistica.

Le parole del giocatore

“Siamo esseri umani, non robot”, aveva dichiarato Sinner, sottolineando la necessità di valutare con il proprio team le condizioni fisiche e programmare eventuali periodi di recupero.

Il giocatore ha poi trascorso alcuni giorni di riposo in Sardegna, prima di rientrare per gli accertamenti medici a Milano.

Il ritorno agli allenamenti

Nonostante i controlli in corso, il programma atletico dell’azzurro non dovrebbe subire rallentamenti significativi: secondo quanto trapelato, Sinner dovrebbe riprendere già domani gli allenamenti a Montecarlo, dove è prevista la sua fase di preparazione in vista dei prossimi tornei.

Le condizioni generali del numero uno italiano restano dunque sotto osservazione, ma al momento non emergono criticità tali da compromettere il prosieguo della stagione.