Ballottaggi e amministrative: sostanziale equilibrio tra le coalizioni, affluenza in calo

Roma - A due settimane dal primo turno, si sono svolti i, insieme alle consultazioni in, per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Nel complesso, il quadro politico non registra scossoni significativi: nei capoluoghi di provincia la sfida tra centrodestra e centrosinistra si è chiusa con un sostanziale equilibrio, 3 a 3.

I risultati nei capoluoghi

Il centrodestra si è imposto a Macerata, Lecco e Arezzo.

Il centrosinistra, invece, ha confermato la guida di Chieti e Trani, conquistando anche Agrigento.

Affluenza in ulteriore calo

Un dato rilevante riguarda la partecipazione al voto: l’affluenza è scesa di circa 8 punti percentuali rispetto al primo turno, fermandosi al 52% nei 42 Comuni al voto. Un segnale di disaffezione elettorale che si inserisce in un trend già osservato nelle precedenti consultazioni.

Le reazioni politiche

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato, sottolineando la “forza del centrodestra” e il radicamento della coalizione nei territori, pur estendendo gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti di ogni schieramento.

Di segno opposto la lettura della segretaria del PD Elly Schlein, che ha parlato di affermazione dell’alleanza progressista. Dal centrosinistra si evidenzia infatti il risultato complessivo nei capoluoghi come favorevole alla propria area politica.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha invitato a proseguire nel consolidamento dell’agenda progressista, mentre da Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra arrivano commenti che sottolineano come il centrodestra non sia “invincibile”. Dal fronte opposto, Fratelli d’Italia ha invece parlato di esito negativo per il centrosinistra.

Il voto in Sardegna

Parallelamente si è votato anche in Sardegna, dove il primo turno non ha riservato particolari sorprese nei principali centri.

In crescita l’affluenza, pari al 61,6%, con diversi sindaci eletti al primo turno nei comuni minori. Nei centri principali come Quartu Sant’Elena, Porto Torres e Sestu, il quadro politico ha confermato diverse amministrazioni uscenti o soluzioni di continuità tra le coalizioni.

Nel complesso, tra primo turno e ballottaggi, il risultato complessivo evidenzia una sostanziale parità tra le coalizioni, senza un chiaro vantaggio nazionale per uno dei due schieramenti.