Sant’Elpidio, esplosione in palazzina: un morto, un disperso e tre feriti

Fermo - Tragedia all’alba a Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, dove un’esplosione ha distrutto una palazzina in via Trentino provocando un bilancio provvisorio di un morto, un disperso e tre feriti.

Secondo le prime informazioni, lo scoppio si è verificato poco prima delle 6 del mattino all’interno di un appartamento al secondo piano dello stabile. Nell’abitazione viveva un uomo di 55 anni, deceduto nell’esplosione, insieme ai suoi genitori anziani, che sono stati estratti vivi dalle macerie e trasferiti all’ospedale di Fermo.

Al primo piano si trovavano invece altre due persone: un uomo, tratto in salvo dai vigili del fuoco, e sua madre, che al momento risulta ancora dispersa.

Lo stabile ospitava due nuclei familiari e risulta completamente distrutto. L’esplosione ha causato danni anche agli edifici circostanti, con vetri in frantumi e verifiche in corso su una palazzina adiacente.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con squadre specializzate USAR (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori per le operazioni di ricerca sotto le macerie. Evacuate in via precauzionale anche due persone residenti nell’edificio vicino.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta mentre il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimo Ciarpella, sta seguendo da vicino l’evoluzione dell’emergenza.