Esplosione nel porto di Costanza: drone marittimo si autodistrugge, evacuata l’area sul Mar Nero

Costanza - Un drone marittimo è esploso questa mattina nel porto di Costanza, importante scalo sul Mar Nero situato nel sud-est della Romania. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 10:30 ed è stata causata dall’autodistruzione del velivolo.

Il ministero della Difesa di Bucarest ha confermato l’episodio precisando che non si registrano feriti né danni a persone. A scopo precauzionale, le autorità hanno disposto l’evacuazione dell’area costiera e attivato un dispositivo di sicurezza rafforzato, con l’impiego di elicotteri incaricati di effettuare ricognizioni aeree sul tratto interessato.

Le operazioni di monitoraggio sono state avviate per verificare l’eventuale presenza di ulteriori droni o dispositivi non identificati nelle vicinanze del porto. L’episodio ha temporaneamente innalzato il livello di allerta nella zona, già considerata sensibile per la sua posizione strategica sul Mar Nero.