Brescello, investe due ciclisti nella notte: morto un 19enne, ferito un 18enne

Brescello - Incidente mortale nella notte lungo la Strada Provinciale 62 Cisa, nel territorio di Brescello, dove una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi in bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 nei pressi della concessionaria Auto Zatti. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 19 anni, originario e residente a Pontedera. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, le ferite si sono rivelate fatali.

Ferito anche un secondo giovane di 18 anni, anch’egli di Pontedera, che al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma.

Alla guida dell’auto un uomo di 43 anni residente nel Parmense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per i rilievi e la gestione della viabilità. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.